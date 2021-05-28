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Altın,Dolar, Euro, uçuşa geçti

Dün en yüksek 8,54'ü gören dolar, bugün piyasaların açılmasıyla 8,60 sınırına dayandı. Dolar 8,5995 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 10,47 ile rekor tazeledi.

Altın,Dolar, Euro, uçuşa geçti

Altın,Dolar, Euro, uçuşa geçti

Dün en yüksek 8,54'ü gören dolar, bugün piyasaların açılmasıyla 8,60 sınırına dayandı. Dolar 8,5995 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 10,47 ile rekor tazeledi.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:14
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Yeni güne yükselişle başlayan dolar, Kasım 2020'deki 8,58'lik tarihi zirvesini geçerek 8,5995 ile rekor tazeledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak euro da 10,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 13.30 itibarıyla dolar 8,57'den, euro ise 10,45'ten işlem görüyor.

ABD VERİLERİ ETKİLEDİ

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları dün açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, şirketler ekonominin yeniden açılmasıyla artan talebi karşılayabilmek için çalışan bulmaya çalışıyorlar.

ABD'de yayımlanan diğer verilere göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.4 artış kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toparlanması, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor. Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor.

GÖZLER S&P'NİN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNDE

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek. S&P'nin Türkiye için kredinotu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

İÇ PİYASA GÜNDEMİ

Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler takip edilecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor.

Dolardaki yükselişten etkilenen altının gram fiyatı 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 521 liradan, çeyrek altın 854 liradan, cumhuriyet altını da 3 bin 481 liradan satılıyor.

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