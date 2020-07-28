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Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı araştırmasında Kipaş Holding'ten 2 isim listede

Türkiye'de iş dünyası ve ekonomiyle ilgili haberler yapan Ekonomist Dergisi'nin sekizincisini gerçekleştirdiği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ 12. Sırada yer alırken Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet ÖKSÜZ ise 17. sırada yer aldı.

Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı araştırmasında Kipaş Holding'ten 2 isim listede

Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı araştırmasında Kipaş Holding'ten 2 isim listede

Türkiye'de iş dünyası ve ekonomiyle ilgili haberler yapan Ekonomist Dergisi'nin sekizincisini gerçekleştirdiği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi ÖKSÜZ 12. Sırada yer alırken Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet ÖKSÜZ ise 17. sırada yer aldı.

28 Temmuz 2020 Salı 09:42

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler temel alınarak oluşturulan listede; bulundukları kentlerde; şirketleriyle ciddi istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran ve yaptıkları sosyal yatırımlarla bölge ekonomisine güç veren iş insanları ele alınıyor.

Listede yer alan M.Hanefi Öksüz ve Ahmet ÖKSÜZ gibi iş insanlarına, sosyal alanlardaki, yardım ve destekleri ile kentlerindeki kalkınmaya ve istihdama verdikleri destek nedeniyle bir anlamda teşekkür ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ’LA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR İSİM

M.Hanefi ÖKSÜZ 36 yıldan beri Kipaş Holding yönetiminde olan ve ayrıca Kahramanmaraş ile özdeşleşmiş bir isim. 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan, İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Öksüz’ün Yönetim Kurulu başkanı olduğu 1984 yılında faaliyete geçen Kipaş Holding, günümüzde ise; 10 bine yakın istihdamı, 1 milyar doları geçen cirosu ile birlikte 6 ana sektörde; tekstil, çimento, enerji, kâğıt, eğitim ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. Kipaş Holding; 2020 yılında da yeni yatırımlarını faaliyete almayı planlıyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde yatırımı olan Kipaş Holding Aydın Söke’de Avrupa’nın en büyük kâğıt yatırımını devreye alacak.

Kipaş Holding adına, Kahramanmaraş’ta ve yatırım yaptığı bölgelerde birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinliğe destek olan ve yardım yelpazesini genişleten M.Hanefi ÖKSÜZ; gerek çalışma azmi, gerek lider kişiliğiyle Kipaş Holding’in başarılarında büyük söz sahibi ve Türkiye ekonomisi üzerinde önemli bir aktör.

ÖNCELİKLİ HEDEF KALKINMA

Sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla birlikte Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin kalkınmasını hedeflediklerini belirten Hanefi ÖKSÜZ; eğitim, spor, sağlık vb. gibi sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini, ülkemizin ve bölge insanımızın her anlamda daha hızlı gelişmesi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

İKİNCİ İSİM AHMET ÖKSÜZ

Listede yer alan diğer bir isim Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği(İTHİB) Başkanı Ahmet ÖKSÜZ. Lee Cooper Türkiye Başkanlığı görevini de sürdüren Ahmet ÖKSÜZ, pandemi süreci ile birlikte tekstil sektöründe ulusal alanda yaşanan darboğaza çözümler arayan ve bu konuda başarılı çalışmalar yapan bir isim.

Bununla birlikte; Ahmet ÖKSÜZ liderliğinde, inovasyon ve yeni ürün çalışmalarına ağırlık veren Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Tekstil, Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak anti bakteriyel kumaşla üretilen maske üretimine geçti. Ahmet ÖKSÜZ; halen Ekonomi Bakanlığı Türkiye-ABD İş Konseyi Üyeliği'ni de sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KipaşM.Hanefi ÖKSÜZAhmet ÖKSÜZEkonomist Dergisi
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