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Araç muayene cezalarına af geliyor!

Tüm araç sahiplerine son dakika müjdeli bir haber geldi. Araç muayene cezalarına da af geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni af yasasında esnaf, hekim, avukatların aidat borçlarının ardından araç muayene cezaları da kapsam içerisine alındı.

Araç muayene cezalarına af geliyor!

Araç muayene cezalarına af geliyor!

Tüm araç sahiplerine son dakika müjdeli bir haber geldi. Araç muayene cezalarına da af geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni af yasasında esnaf, hekim, avukatların aidat borçlarının ardından araç muayene cezaları da kapsam içerisine alındı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:39
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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçlar yapılandırılacak.

Yüzde 5 yerine 0.75 faiz uygulayacak

Teklifin komisyon görüşmelerinde ise araç muayene cezaları da pakete eklendi. Araç sahiplerine kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak.

Buna göre aracının muayenesini zamanında yaptırmayanlar örneğin 375 liralık bir muayene parasına ilave olarak 112 lira yerine 33 lira faiz ödeyecekler.

Aidat borcunun faizi silinecek

Esnaf, diş hekimi, hekim, avukat ve mühendislerin mensubu bulundukları odalara ödemedikleri aidatlar da af kapsamına alındı. Aidat borcunu ödemeleri durumunda borcunun faizi silinecek

Eğitim amacıyla yurt dışına burslu gönderilen öğrencilerin birikmiş borçları da son anda dahil edildi.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:29
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Araç Muayene Cezalarına Af Geliyor!
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