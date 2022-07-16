Araç sahiplerini müjde: Benzine dev indirim geliyor

Cuma günü 86 kuruş olarak gelmesi beklenen benzin indirimi resmî tatil nedeniyle uygulanamadı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi günü benzin fiyatlarında yeni güncelleme ile birlikte 96 kuruş indirim beklentisi oluştu.
Benzine en son Kurban Bayramından önce zam gelmişti.
Zammın gelmesine dolardaki yükseliş neden olmuştu.
Merkez Bankasının son müdahalesiyle dolar kuru, 17,14 TL'ye kadar gerilemiş durumda.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL, Ankara 25,48 TL ve İzmir’de 25,50 TL seviyesinde bulunuyor.