Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
AKOM Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı Artıyor
Büyükşehir’le Göksun Kırsalının Ulaşım Standardı...
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

Araçsahipleri dikkat! İndirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,16 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Araçsahipleri dikkat! İndirim geliyor!

Araçsahipleri dikkat! İndirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,16 lira indirim gelmesi bekleniyor.

22 Kasım 2022 Salı 09:31

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

LİTRESİ 20,03 LİRADAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,03 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Araçsahipleri Dikkat! İndirim Geliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Gürbüz, “Leonardit Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak”
Mehmet Gürbüz, “Leonardit Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak”
KMTSO seçimlerine dair detaylar belli oldu!
KMTSO seçimlerine dair detaylar belli oldu!
Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!
Kahramanmaraş’ta KMTSO’da tarihi seçim başladı!
Kahramanmaraş’ta kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor
Kahramanmaraş’ta kadınların ayrıştırdığı tekstil atıkları geri dönüştürülerek ihraç ediliyor
Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’
Şahin Balcıoğlu, ‘Yatırımcılar için 100 milyon lira kaynak hazırladık’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber