Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımızın yanındayız’
Başkan Okay, ‘Gönül belediyeciliği ilkesiyle...
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri...
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve önemi anlatıldı
Kahramanmaraş’ta kadının toplumdaki yeri ve...
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi
Kahramanmaraş’ta ‘Kadın ve Çocuk’ söyleşisi

Ayçiçek Yağınızı İdareli Kullanın: Stokta 45 Günlük Kaldı, Zam Yolda

Savaş içindeki Rusya farkında olmadan Türkiye'ye ambargo uyguladı. Ayçiçek yağında ithalat krizi baş gösterdi. TGRT sunucusu Ekrem Açıkel, "Zam yolda. Stokta 45 günlük kaldı, idareli kullanın" dedi.

Ayçiçek Yağınızı İdareli Kullanın: Stokta 45 Günlük Kaldı, Zam Yolda

Ayçiçek Yağınızı İdareli Kullanın: Stokta 45 Günlük Kaldı, Zam Yolda

Savaş içindeki Rusya farkında olmadan Türkiye'ye ambargo uyguladı. Ayçiçek yağında ithalat krizi baş gösterdi. TGRT sunucusu Ekrem Açıkel, "Zam yolda. Stokta 45 günlük kaldı, idareli kullanın" dedi.

04 Mart 2022 Cuma 12:42
banner459

Dolar kurundaki rekor yükselişlerle beraber zam üstüne zam yapılan ayçiçek yağı şimdi de Rusya- Ukrayna savaşı kriziyle gündemde. Türkiye en çok ayçiçeği yağı ithal ettiği Rusya ve Ukrayna'nın savaşa tutuşması ham yağ ithalatını vurdu.

Ham yağ yüklü 15-16 geminin dün Azak Denizi'ndeki Rostov Limanı'nda bekletildiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ayçiçek yağında yaşanan krizin ardından TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel kötü haberi verdi. Açkel, "45 günlük ayçiçek yağımız kaldı. İdareli kullanın" dedi.

"RUSYA FARKINDA OLMADAN EKONOMİK AMBARGO UYGULADI"

Açıkel, "Ham ayçiçek yağı yüklü Türkiye'nin 15-16 gemisi Azak Denizi'nde... Çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin ayçiçek yağı üretimi yetmiyor. Ruslar farkında olmadan, istemeden bize ekonomik ambargo uyguladılar..." ifadelerini kullandı.

"45 GÜNLÜK AYÇİÇEK YAĞI KALDI"

Ekrem Açıkel şu şekilde sürdürdü:

"Durum çok ciddi. Hesaplaması yapılmış. Market rafları ve toptancıları düşündüğünüzde maksimum 45 günlük ayçiçek yağı kalmış. Ayçiçek yağı ithalatının yüzde 70'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. Eee savaş çıktı... 15-16 gemi Ruslar tarafından derdest edildi. Ayçiçek yağı gelmezse ne olacak? Çok net bir sıkıntı olacak. 16 geminin gelmesi, ham yağın işlenmesi ve bize sunulması gerekiyor. Fiyatlar uçmuş durumda. 1400 dolar olan ham ayçiçek yağının tonu 2 bin dolara fırlamış. 2 bin 400 dolara da çıkması bekleniyor. Gemiler de gelse ayçiçek yağına zam kaçınılmaz. Patates kızartması, börek Memleketin çok ciddi yağ sıkıntısı var."

Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek Yağınızı İdareli Kullanın: Stokta 45 Günlük KaldıZam Yolda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin yeni bekçi alınacak
3 bin yeni bekçi alınacak
Benzin ve motorine 3. Zam
Benzin ve motorine 3. Zam
Benzine ve motorine zammın da zammı geliyor
Benzine ve motorine zammın da zammı geliyor
Kahramanmaraş Altın Ve Mücevher Merkezindeki Gelişmeler Değerlendirildi
Kahramanmaraş Altın Ve Mücevher Merkezindeki Gelişmeler Değerlendirildi
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber