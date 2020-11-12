Bakan 'sahaya ve yerele iniyoruz' diyerek duyurdu: Yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm çalışma ve projelerimizi tamamlayan bir biçimde doğrudan sahaya inerek firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programımızı başlatıyoruz." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen 81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başlattıkları bu programın çok özel olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin ihracatını geliştirmek, artırmak, ülke sathına yaymak için bakanlık olarak yerele, temele indiklerini söyledi.

Programın adından da anlaşılacağı üzere 81 ilde henüz ihracat yapmamış ama ihracat potansiyeli olan firmalara ilk ihracatlarını yapmaları için ilk adımı atmalarında yanlarında olacaklarını ve onlarla birlikte çalışacaklarını ifade eden Bakan Pekcan, "Anadolu'nun tamamına, 81 ile yaygınlaşan niteliği ile bu programımız belki de ekonomi tarihinde uygulanmış en anlamlı ihracat seferberliği programı olacak. Bunu böyle değerlendiriyoruz ve bütün ülkeye ve ihracatımıza etki etmesini bekliyoruz. İhracatımızı tabana yaymak her zaman bakanlığımızın önceliklerinden biri olmuştur. İhracata ilk adımını atmaya hazırlanan firmalarımız kadar bizler de heyecanlı ve gururluyuz." diye konuştu.

"EKİM AYINDA İHRACATÇI SAYIMIZ GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 5,8 ARTIŞLA 43 BİNİ AŞMIŞTIR"

Pekcan, 2019 yılında sanayi sektöründe faaliyet gösteren 403 bin firmanın sadece yüzde 8,7'sinin ihracat yaptığını aktararak, sanayi sektörü gibi ekonominin kalbi olan bir sektörde ihracat yapan firma oranının düşük olmasının kendilerini detaylı çalışma yapmaya ittiğini dile getirdi.

Sanayi sektörü ihracatının yüzde 70'inin 250'den çok çalışana sahip büyük ölçekli firmalar tarafından yapıldığı ve 10 ve daha az çalışanı olan mikro işletmelerin sanayi ürünleri ihracatından yüzde 4 pay aldığını anlatan Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette ihracatı tabana yayma hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılından itibaren ihracatçı sayımızda ciddi artış kaydedilmekte. 2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir. Ekim ayında ihracatçı sayımız geçen seneye göre yüzde 5,8 artışla 43 bini aşmıştır. Ülkemizin geniş nüfusunu ve büyük üretim kapasitesini de göz önünde bulundurarak, ihracatı mümkün olduğunca geniş bir tabana yayabilmek, ihracat potansiyeli olan tüm firmalarımızı ihracatçı yapabilmeyi amaçlıyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız bu büyük program ile ihracat tabanımızı genişletmek, ihracatçı olmayan firmalarımızı ihracatçı yapmak için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızın ilk ihracatlarını yapmalarını, bununla birlikte sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz."

Pekcan, bugüne kadar Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri pek çok projenin doğrudan veya dolaylı olarak ihracatı tabana yayma hedefiyle uyumlu projeler olduğunu vurgulayarak, "Mart ayında Sanal Ticaret Akademimizi devreye aldık. Ticaret Akademimizde dış ticaret başta olmak üzere iç ticaret ve girişimcilik eğitimleri de verdik. Bu eğitimlerden bugüne kadar 22 binden fazla kullanıcı yararlandı." dedi.

"TİCARET VE İHRACATIN YAPILMASI ARTIK TÜRKİYE'DE ÇOK DAHA KOLAY HALE GELDİ"

Bakan Pekcan, bakanlığın firmalara sunduğu ihracat desteklerini kullanıcı dostu ve özet bir şekilde sunan "kolaydestek.gov.tr"yi, hizmet sektöründe verdikleri destekleri de dahil ederek, devreye aldıklarını ve 350 binin üzerinde kullanıcıya ulaştıklarını kaydetti.

Bakanlığın desteklerini destek yönetim sistemi programı dahilinde dijital ortama aldıkları, artık bakanlığın ihracat devlet desteklerinden yararlanmak isteyen her kişiye evinden, ofisinden, bakanlığa uğramadan, online başvuru yapıp, süreci takip edip sonuçlandırabilecek durumda olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında ise ihracatçılarımıza yönelik Kolay İhracat Platformunu devreye almış bulunuyoruz. Bu projemizde de Akıllı İhracat Robotunu devreye aldık. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi geniş teknolojik imkanları da kullanarak alt yapısıyla bütün ihracatçılarımıza ürün ve sektör bazında pazar önerileri sunuyoruz. İkinci fazını da en kısa zamanda tamamlayıp o pazarlardaki ithalatçıları da sizlerle paylaşacağız. İhracata başlangıç aşamasından ihracatın tamamlanması sürecine kadar ihtiyacınız olan her türlü teknik bilgi, mevzuat bilgisi ve müşavirlerimizden aldığımız anlık saha bilgileri de Kolay İhracat Platformu'nda sizlerle paylaşıyoruz. Platform sadece 2 ayda 70 bine yakın kişi ve firmaya yol gösterdi.

Keza eticaret.gov.tr adresinden erişilebilen E-Ticaret Bilgi Platformunda yer alan eğitimlerden 42 bin kişi faydalandı. Export Akademi ve Kadın Girişimci Network programlarımız kapsamında ise bugüne kadar 4 bin 200'ün üzerinde girişimci ve girişimci adayına eğitim, mentorlük ve network desteği sağlandı. Tüm bunlar, dış ticaretimizle ilgili teknik farkındalık yaratmak ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik faaliyetler oldu. Ülkemizde dijitalleşmenin ticaretin etkinleştirilmesinde pek çok projeyi de tamamladık. Bu projeler sayesinde ticaret ve ihracatın yapılması artık Türkiye'de çok daha kolay hale geldi."

"81 İLDE İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI'MIZI BAŞLATIYORUZ"

Bakan Pekcan, firmalara sağladıkları 40'ın üzerinde dijital hizmetle bilgiyi sunma şeklinde ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devreye aldıkları bu projelerle ihracatçılara ve ihracat hedefi olan girişimcilere sundukları hizmetin kalitesine ve kapsamına ciddi şekilde ivme kazandırdıkları ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün ise tüm bu çalışma ve projelerimizi tamamlayan bir biçimde doğrudan sahaya inerek firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz. 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mız sayesinde tüm enerjimizle atılımı sahaya taşıyoruz. Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesine geçerek üreticilerimizle yan yana, el birliğiyle onları ihracata hazırlayacağız. Bu projemiz firmaya özel olarak hazırlanacak. Firmaya özel danışmanlık hizmeti vereceğiz.

Her firmanın ihtiyacını tek tek ortaya koyarak sürekli bir etkileşim içerisinde ihracatçı olmalarını sağlayacağız. Her ilimizdeki paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde firmalarımıza özel çalışma planları oluşturduk. Firmalarımızla tek tek görüşerek ihtiyaçlarını tespit ediyor ve ihracat yapmalarının önündeki engelleri aşmalarına yardım edecek, onlara mentorluk yapacak en doğru kişileri belirliyoruz. Belirlenen rehberler, 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde firmalarımız ile etkileşim halinde olacaklar ve firmalarımız ile ihracatın kapılarını birlikte açacaklar."

"6 AY SÜRE SONUNDA EN İYİ MENTOR VE FİRMA ÖDÜLÜ VERECEĞİZ"

Bakan Pekcan, program hazırlıkları kapsamında, bu işi başarıyla uygulayan kamu modellerine sahip ABD, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere ülke örneklerini de incelediklerini aktardı.

Genel olarak, bu programlarda bir mentor havuzu oluşturulması ve firmaların bu programlara başvurarak mentor seçimi yapması şeklinde ilerlediğini anlatan Pekcan, "Biz bütün bu ülke örneklerinin iyi uygulamalarını kendi projemizde harmanladık. Biz firmaların ihracatçı olarak başvurmalarını beklemiyoruz, biz firmalarımızı kapasite raporlarından, sosyal sigortalardan, üretim teknolojilerinden tespit ediyoruz. Çoğu firmamızın tespit edildiğinden haberi bile yok. Tek tek bu firmalarla görüşerek onları programa dahil edeceğiz." diye konuştu.

Dünyada iyi örnekleri incelerken bu programların en beğendikleri yönlerini programa dahil ettiklerini belirten Pekcan, "Mesela, ABD'deki gibi bir mentore sınırlı sayıda firma vereceğiz, o firma ile mentorun daha sıkı çalışmasını sağlayacağız. İrlanda örneğinde olduğu gibi minimum mentorluk seansları süreleri var, biz de haftalık seans sürelerini tespit ettik. İngiltere örneğinde en iyi mentor ve firma eşleşmesini dikkate alıp, 6 ay süre sonunda en iyi mentor ve firma ödülü vereceğiz." dedi.