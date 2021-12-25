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Bakan tarih verdi: vatandaşa 'altın' fırsat!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sistem ile ilgili tarih verdi. Yeni sistem ile vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi. İşte detaylar!

Bakan tarih verdi: vatandaşa 'altın' fırsat!

Bakan tarih verdi: vatandaşa 'altın' fırsat!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sistem ile ilgili tarih verdi. Yeni sistem ile vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi. İşte detaylar!

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

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Bakan Tarih Verdi: Vatandaşa Altın Fırsat!
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