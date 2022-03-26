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Bakan Varank’tan Sanayi Sektörüne Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde düzenlenen programın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve Milletvekilleri ile birlikte Kahramanmaraş’ta faaliyet yürüten fabrikalara ziyaretlerde bulundu.

Bakan Varank’tan Sanayi Sektörüne Ziyaret

Bakan Varank’tan Sanayi Sektörüne Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde düzenlenen programın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve Milletvekilleri ile birlikte Kahramanmaraş’ta faaliyet yürüten fabrikalara ziyaretlerde bulundu.

26 Mart 2022 Cumartesi 10:57
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İlk olarak MADO Dondurma Fabrikasına ziyarette bulunan Bakan Varank, fabrikada incelemelerde bulunarak MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’dan faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldılar.

Burada Dondurma kesen Bakan Varank, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı MADO yönetimine teşekkür ederek personele başarılar diledi.

Daha sonra kentin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Tekstil Fabrikasına ziyaret eden Bakan Varank, Vali Coşkun ve Milletvekilleri ile birlikte fabrikada incelemelerde bulunarak çalışanlarla sohbet etti.

KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz’den çalışmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Varank, KİPAŞ yönetim kuruluna ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hascevher Metal Mutfak Sanayi Fabrikasını da ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim tesislerini gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer’den çalışmalarına yönelik bilgiler alan Bakan Varank, Hascevher yönetimine başarı temennilerinde bulundu.

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Bakan Varank’tan Sanayi Sektörüne Ziyaret
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