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Balcıoğlu, ‘İnşaat sektörüne yönelik finansman paketi hazır’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu inşaat sektörü adına talep ettikleri finansman paketinin hayata geçtiğini söyledi. Balcıoğlu, İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi’nin sektöre ve Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.

Balcıoğlu, ‘İnşaat sektörüne yönelik finansman paketi hazır’

Balcıoğlu, ‘İnşaat sektörüne yönelik finansman paketi hazır’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu inşaat sektörü adına talep ettikleri finansman paketinin hayata geçtiğini söyledi. Balcıoğlu, İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi’nin sektöre ve Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.

01 Kasım 2022 Salı 17:12

Balcıoğlu açıklamasında şu hususlara yer verdi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili bakanlıklar nezdinde yaptığımız girişimler sonuç verdi. Bir süredir zor durumda olan ve küçülme yaşayan inşaat sektörü için yeni bir destek paketi hazırlandı. Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" hayata geçti. Destek paketi kapsamında, KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon TL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL olarak belirlendi.”

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklamasında, kredi vadesinin azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 ay olarak gerçekleşeceğini, bunun yanı sıra yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düşen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerektiğine yer verdi.

Satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacak olan paket inşaat projesine konut başına azami 500.000 TL'lik kredi kullandırılabileceğini belirten Balcıoğlu “Destek paketi sektöre ve Kahramanmaraş’a hayırlı olsun. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin en önemli talepleri arasında yer alan bu konu çözüme kavuştu. Umarım sektör tekrar eski canlılığına dönecektir. 250’ye yakın alt sektörü ayakta tutan inşaat sektörü ekonomik çarkın en önemli parçalarından birisidir. Sektörün sorunlarını ve taleplerini takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 01.11.2022 18:31
Anahtar Kelimeler:
‘İnşaat Sektörüne Yönelik Finansman Paketi Hazır’Balcıoğlu
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