BloombergHT’de Gizem Uzuner Gençtürk’ün sunuculuğunu yaptığı ‘Fokus’ programına katılan Başkan Balcıoğlu, “Euro-Dolar paritesinin eşitlenmesi bizim lehimize olmadı” dedi.

Başkan Balcıoğlu, burada açıklamasında; “Kahramanmaraş özelinde aldığımız ham maddeler, tekstil için pamuk Amerika’dan yada Avrupa’dan aldığımız mutfak eşyaları için aldığımız çelik dolarla alınıyor. Özellikle konteynır krizi ile birlikte daha çok yönlendirmeler oldu. İhracatımızın önümüzdeki engeller pazar hareketlerinden kaynaklanan, bu Euro-Dolar üzerinden malı satacağımız ülkedeki kısıtlamalarından dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa geçen yıl biz 140 ülkeye ihracat yaptık. Dolayısıyla biz ihracatımızı her geçen gün artıyoruz. Mesela, 2 ay önce biz Cumhuriyet tarihinde hiç görmediğimiz, ihracatımızı iki kat artırdık. Bu önümüzdeki günlerde daha çok artacağını biliyoruz. Ama dediğim gibi daha basit ifadeyle, karşı taraftaki insan bunu alamıyorsa bizim satabilme şansımız yok. Zaten fiyatlar dünya gelinde arttı. Dolayısıyla dünyada bir kriz yaşanıyor. Amerika’da yüzde 9 enflasyon beklentisi var. Hiç görmedikleri bir şey ama biz bunları tecrübe ettiğimiz için nasıl reaksiyon alacağımızı aşağı yukarı kestirdiğimiz bir durum. Dediğim gibi o insanlar almalı ki biz satalım. Kolay bir şey mi hayır, biz Dünyayla rekabet eden bir kentiz. Bu zamana kadar başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonrada başarılarımızı sürdüreceğiz ama zorlanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.