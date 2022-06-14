Başkan Balcıoğlu, ‘Karşımızda bütün dünya bizimle rekabet ediyor’

Dünyada tüm ülkelerde enflasyon yaşandığına dikkat çeken Şahin Balcıoğlu, açıklamasında; “Biz birbirimizden alışveriş yaptığımız sürece, işlerimizi devam ettiriyoruz ve evimizi geçindiriyoruz. Ama büyüme şansımız maalesef yok. Biz eğer dışardan bir kaynak aktarmadığımız sürece, büyümeyi yakalayamayacağımızı bildiğimiz için var gücümüzle ihracat yapmaya yöneliyoruz. Kahramanmaraş Türkiye ihracatının da üzerinde bir artışla her ay ihracatını geliştiriyor. Ama bunun kendi dinamikleri ve kendi özellikler var.

Kahramanmaraş’ın 3 ana sektörü var. Bunlardan bir tanesi tekstil, bir tanesi paslanmaz çelik, bir tanesi altın. Bunun hangisinin dövizini bozdurursak insanlara fayda sağlarız hiçbirine fayda sağlamayız. Bu insanlar bu dövizleri zaten bir yere götürmüyorlar. Bizim anlamakta güçlük çektiğimiz şey, bankada duran devletin kontrolünde olan bu dövize bir müdahale etmek, bunları sadece rahatsız eder başka bir şey yapmaz. Artık yavaş yavaş dünya durağanlığa doğru gidiyor bunu görüyoruz. Bakın hiç hesapta yokken Rusya-Ukrayna arasında savaş çıktı. Bizim arkadaşlarımızın gönderdiği ürünler oraya gitti ama paraları gelmedi. Hazırladığımız ürünler yolda gitti ama savaş çıktığı için içeri giremedi geri geldi. Arkadaşlarımızın elinde ciddi bir mamul stoku ve hammadde stoku oluştu. Şimdi biz bunlara müdahale ettiğimiz sürece bu işte başarılı olamayız. Başarılıda olamaz isek, ihracatımızda aşağı doğru giderse biz bu işin altından kalkamayız” dedi.

“Dünyada hiç olmadığı kadar enerji fiyatları arttı”

Başkan Balcıoğlu, devamında ise, “Dünyada hiç olmadığı kadar enerji fiyatları arttı. Petrol fiyatları arttı. Doğalgaz fiyatları arttı. Enflasyonlar yaşandı ülkelerde. Bunu düzenlemenin yolu baskılamak değil, bence bir yerden açmamız gerekiyor. İhracatı eğer firenler isek, bizde sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz.

Gaziantep’te Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmelerimizde, 1-2 ay süreyle durumu düzelteceklerini söylediler. Demek ki, onlarda bu işin yanlış olduğunu düşünüyorlar ve işten vaz geçecekler. Zorlamaya zorlatmaya gerek yok. Bir yol bulunmuşsa, bu yol devam etmeli. Biz bunları yaparken çok gayret ettik ama şartlarda bizimle beraber, yarın bu şartlar olmayabilir. Çin kapantı konteynır krizinden buraya gelemiyor. Gelse de bizim Avrupa’ya 3 bin Euro’ya gönderdiğimiz konteynırlar, şimdi 12 bin Eurolara gidiyor. Dolayısıyla Çin gelemediği için biz onların açığını kapatıyoruz. Biz dünyada yek satıcı değiliz. Lütfen bunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Karşımızda bütün dünya bizimle rekabet ediyor” değerlendirmesinde bulundu.