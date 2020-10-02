Benzin Fiyatlarına İndirim Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidildiği duyuruldu.

BENZİNİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA 6,60 TL ANKARA'DA 6,63 TL OLDU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 6,60 liraya, Ankara'da 6,63 ve İzmir'de 6,75 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.