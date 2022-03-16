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Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorinde indirim!

Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:50
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Petrol fiyatlarında düşüsün devam etmesiyle, ilerleyen günlerde de yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor.

Brent petrolün 139,1 dolar seviyesini aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Yaşanan artışın ardından Petrol İhraç eden ülkeler (OPEC) ve OPEC+ ülkeleri tarafından arzın arttırılacağı yönündeki açıklamalar ve ardından oluşan olumlu havanın ardından brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına kadar geriledi.

Pazartesi gecesi mazota yapılan 2.38 kuruşluk indirimin ardından dün gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar benzin 18,71, motorin 19,66 oldu.

Son açıklamaya göre; 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Benzin Ve Motorinde Indirim!
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