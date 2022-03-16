Benzin ve motorinde indirim!

Petrol fiyatlarında düşüsün devam etmesiyle, ilerleyen günlerde de yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor.

Brent petrolün 139,1 dolar seviyesini aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Yaşanan artışın ardından Petrol İhraç eden ülkeler (OPEC) ve OPEC+ ülkeleri tarafından arzın arttırılacağı yönündeki açıklamalar ve ardından oluşan olumlu havanın ardından brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına kadar geriledi.

Pazartesi gecesi mazota yapılan 2.38 kuruşluk indirimin ardından dün gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar benzin 18,71, motorin 19,66 oldu.

Son açıklamaya göre; 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.