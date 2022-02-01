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Benzin Ve Motorine Zam Geliyor

Sürücüler dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı zam geliyor. Yapılacak okkalı zamla birlikte benzin ve motorin 15 TL'ye dayanacak.

Benzin Ve Motorine Zam Geliyor

Benzin Ve Motorine Zam Geliyor

Sürücüler dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı zam geliyor. Yapılacak okkalı zamla birlikte benzin ve motorin 15 TL'ye dayanacak.

01 Şubat 2022 Salı 10:42
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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam geliyor. Brent Petrolün 90 doları aşması sonrasında benzin ve motorinin ton fiyatının küresel piyasalarda yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına yeni zammı beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; benzine 39, motorine 32 kuruş zam bekleniyor.

Daha önce kaynaklar tarafından 55-70 bandında açıklanan benzin ve motorin fiyatlarına zam miktarı, dolar kurunun bir nebze gerilemesiyle düştü.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre sektör kaynakları, “Dolar kuru düştü. Küresel düzeyde ürün fiyatı da geriledi. Böylelikle, zam ihtiyacı da bir miktar azaldı” dedi.

Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece (bu gece yarısı) yapılacak zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları tarihi rekor kıracak.

Şubat ayının ilk gününde yapılacak zamla birlikte, Benzinin litresi 14.50 TL'yi geçecek, motorin ise 14.70'e çıkarak 15 TL'yi zorlayacak.

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