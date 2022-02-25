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Benzine 1 lira 61, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, bazı şehirlerde fiyat 17 lirayı aşacak.

Benzine 1 lira 61, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi!

Benzine 1 lira 61, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi!

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, bazı şehirlerde fiyat 17 lirayı aşacak.

25 Şubat 2022 Cuma 17:36
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatları tavan yaptı. Brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzine 1 Lira 61Motorine 1 Lira 51 Kuruş Zam Geldi!
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