Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Son Dakika
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
Park ve Mesire Alanlarında Bakım...

Benzine bu kez indirim geliyor!

Bu hafta iki kere zam gelen benzine bu kez indirim bekleniyor.

Benzine bu kez indirim geliyor!

Benzine bu kez indirim geliyor!

Bu hafta iki kere zam gelen benzine bu kez indirim bekleniyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:15
banner459

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 23 lira sınırına çekilecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 16 lira sınırına dayanmasıyla benzine birer gün arayla 2 kere zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez de indirim beklentisi oluştu.

1 LİRA 2 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 24 lira sınırından 23 lira sınırına düşecek. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 23.86'dan satılan benzinin litresi 22.82'ye inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23.98'den 22.94'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Benzine Bu Kez Indirim Geliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta meslek liseleri üretimini artırdı
Kahramanmaraş’ta meslek liseleri üretimini artırdı
Kahramanmaraş’ta ilk kez Arı Sütü ve Ana Arı üretim kursu düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta ilk kez Arı Sütü ve Ana Arı üretim kursu düzenlenecek
Sanko Enerji’nin Devreye Aldığı Dört RES’in Açılışı Yapıldı
Sanko Enerji’nin Devreye Aldığı Dört RES’in Açılışı Yapıldı
Abdulkadir Konukoğlu, İso Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı
Abdulkadir Konukoğlu, İso Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı
Çaya yüzde 43,7 zam geldi!
Çaya yüzde 43,7 zam geldi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber