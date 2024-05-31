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Botaş açıkladı: doğal gaza zam yapılacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair açıklamada bulundu. BOTAŞ " Doğal gaza zam yapılacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. İşte detaylar.

Botaş açıkladı: doğal gaza zam yapılacak mı?

Botaş açıkladı: doğal gaza zam yapılacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair açıklamada bulundu. BOTAŞ " Doğal gaza zam yapılacak mı?" sorusuna net yanıt verdi. İşte detaylar.

31 Mayıs 2024 Cuma 11:17

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak belirlendiği ve tüketicilere sunulduğu ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Ayrıca BOTAŞ ayrıca, Household Energy Price Index (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığını da belirtti.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKTI

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz 2023'te konutlarda doğal gazda yüzde 25 zam sınırı kaldırılmıştı.

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Botaş Açıkladı: Doğal Gaza Zam Yapılacak Mı?
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