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Cep telefonu almayı düşünenler dikkat! Zam geliyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında yapılan yeni düzenleme cep telefonu almayı düşünen vatandaşların keyfini bir hayli kaçıracak. Telefonlarda adet başına alınan gümrük ücretleri 200 dolardan 350 dolara çıkarılırken, yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte telefonların fiyatı en az ikiye katlanacak.

Cep telefonu almayı düşünenler dikkat! Zam geliyor!

Cep telefonu almayı düşünenler dikkat! Zam geliyor!

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında yapılan yeni düzenleme cep telefonu almayı düşünen vatandaşların keyfini bir hayli kaçıracak. Telefonlarda adet başına alınan gümrük ücretleri 200 dolardan 350 dolara çıkarılırken, yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte telefonların fiyatı en az ikiye katlanacak.

27 Mart 2023 Pazartesi 17:33

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELTİLDİ

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

YARINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, düzenleme sonrası telefonlara 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zam geliyor. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL'den düşük olmayacak.

TELEFONLARIN FİYATI EN AZ İKİYE KATLANACAK

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL'ye kadar çıkacak. Türkiye'ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.

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Cep Telefonu Almayı Düşünenler Dikkat! Zam Geliyor!
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