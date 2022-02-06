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Çiftçilere 360 Milyonluk Destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Çiftçilere 360 Milyonluk Destek

Çiftçilere 360 Milyonluk Destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

06 Şubat 2022 Pazar 10:38
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Tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini ifade eden Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme hesaplarına yatmaya başladı" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ödeme yapılacak.

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Çiftçilere 360 Milyonluk Destek
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