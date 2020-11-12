ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı

Tesis açılışına SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çimko Çimento ve Beton A.Ş. Genel Müdürü Dr. Önder Kırca ve işletme yöneticileri katıldı. Tesis hakkında bilgi alan Konukoğlu, yeni tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

ÇİMKO Çimento ve Beton A.Ş. Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, koronavirüs salgınına rağmen hayata geçirilen yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, “Kaliteli beton üretime ve istihdama katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dr. Önder Kırca, “Burada devreye aldığımız tesis ÇİMKO bünyesinde Gaziantep’te üretim yapan dokuzuncu, Türkiye’de ise 25’inci hazır beton tesisidir. Sektörün Çimko kalitesiyle hızlı buluşmasına olanak sağlayacak yatırımlarımızdan birisini daha devreye almanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine rağmen Türkiye’nin ve bölgenin gerek ekonomik kalkınmasına gerekse istihdamına katkı sağlayacak yatırımların devreye alınmasını önemsediklerini dile getiren Dr. Kırca, “İçinde bulunduğumuz zor sürece rağmen sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplum sağlığını ön planda tutarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Dr. Kırca, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisin hayırlı olmasını diliyor, özverili bir şekilde çalışıp emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

ÇİMKO TOPLUMA OLAN SORUMLULUĞUN BİLİNCİYLE ÜRETİYOR

Adıyaman Çimento Fabrikası’nın 1995 yılında özelleştirilmesiyle sektöre giren SANKO, 2007 yılı sonunda Narlı fabrikasını da devreye alarak çimento sektöründeki büyümesini devam ettirdi.

SANKO Holding kuruluşu olan Çimko, Adıyaman, Narlı Çimento fabrikaları, Gaziantep paketleme tesisi, Kilis Paketleme Tesisi ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan beton santralleri ile sektörde ve bölgede söz sahibi oldu.

Sektöre, çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı olan sorumluluk bilinciyle tüm süreçlerinde kalite, paydaşların memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı hareket eden Çimko bugünün ötesinde yarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaktadır.

Bu arada, SANKO Holding bünyesinde, Çimko’nun yanı sıra, Bartın Çimento Fabrikası, Ereğli Çimento ve dört beton tesisi yer alıyor.