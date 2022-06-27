ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona erecek

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları tarımsal desteklemelerin temelini oluşturmakta olup, bu başvurular yapılmadan herhangi bir tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

2022 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmayan üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı yaptırmak veya mevcut kaydı güncellemek için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı oldukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden alacakları Çiftçi Kayıt Formları ile Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Belgesi almaları, daha sonra ise beyan edilen arazinin bulunduğu köy/mahalle muhtarlıklarına onaylattıkları bu formları 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize makbuz karşılığı teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemine şahsen ya da yasal vekili aracı ile başvurularını yapabilmektedir.

Bitkisel üretime dayalı desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 30 Haziran 2022 Perşembe gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmekte olup, güncellemelerini yapmayan çiftçilerimiz hiçbir bitkisel desteklemeden faydalanamayacaklardır. Üreticilerimize önemle duyurulur.” İfadelerine yer verildi.