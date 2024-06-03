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Çok çalışıp az kazanıyoruz!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Avrupa'da haftalık çalışma saatleri açısından Türkiye yine zirvede…

Çok çalışıp az kazanıyoruz!

Çok çalışıp az kazanıyoruz!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Avrupa'da haftalık çalışma saatleri açısından Türkiye yine zirvede…

03 Haziran 2024 Pazartesi 11:08

Avrupa'da haftalık çalışma saatleri en uzun olan ülke bir kez daha Türkiye. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2023 yılında da haftalık ortalama 44.2 saatlik çalışma süresiyle Avrupa'yı geride bıraktı.

ALMANYA'DA 34 SAAT, TÜRKİYE'DE 44.2 SAAT!

Almanya'da haftalık ortalama çalışma süresi 34 saatken, 27 Avrupa Birliği ülkesinde çalışanlar haftanın 36.1 saatini işyerlerinde geçiriyor. Türkiye'de ise bu süre 8 saatten fazla farkla 44.2 saat.

YILLARDIR ZİRVEDEYİZ

Türkiye, çalışma saatlerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alma geleneğini sürdürüyor. 2006 yılından bu yana verilerin yayımlandığı her yıl, Türkiye haftalık çalışma saatlerinde Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor.

SIRBİSTAN İKİNCİ, HOLLANDA SONUNCU

Türkiye'den sonra en uzun çalışma süresi 41.7 saat ile Sırbistan'da görülüyor. Bosna-Hersek'te 41.4 saat, Yunanistan'da ise 39.8 saatlik çalışma süresi var. Avrupa'da en az çalışanlar ise Hollanda'da. Hollandalılar 2023'te ortalama 32.2 saat çalıştı. Avusturya ve Norveç de Hollanda'yı izledi.

MESAİ SAATLERİNDE DE İSTENMEYEN LİDERLİK

Türkiye'de çalışanlar mesai saatleri konusunda da Avrupa'da istenmeyen bir liderliğe sahip. Verilere göre Türkiye'de çalışanların yüzde 27.2'si 2023'te haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. İzlanda'da bu oran yüzde 13.8.

ASGARİ ÜCRET AVRUPA'NIN EN DÜŞÜKLERİ ARASINDA

Uzun çalışma saatlerine rağmen Türkiye'de asgari ücret Avrupa'nın en düşükleri arasında yer alıyor. Avrupa'da en yüksek brüt asgari ücret 2571 euro ile Lüksemburg ve 2146 euro ile İrlanda'da. Almanya'da ise asgari ücretlilerin aylık geliri 2054 euro. Türkiye'de ise asgari ücretlinin brüt 20 bin 2 TL'lik maaşı 572.4 euroya denk geliyor. Net asgari ücret ise 486.5 euro.

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Çok çalışıp Az Kazanıyoruz!
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