Continent otel Kahramanmaraş’ta

Yatırımcı dostu ve yenilikçi otel hizmetleri ile 2020 yılında girdiği Türkiye pazarında otel sahipleri tarafından ilgi odağı olan marka ilk otel açılışını Eylül 2020 de Sakarya’nın Serdivan İlçesi’nde Continent Luxury Suites adıyla yapmıştı. Yine 2020 yılında Kahramanmaraş da açılacak otelin de imzaları atılmış ve Pandemi sürecinde de hızla 2. Otel yatırımı tamamlanmaya başlamıştı. Marka standartları ve mimari çalışmaların revize edilmesi ile Kahramanmaraş Continent Hotels son şeklini almış ve Mart 2021 itibari ile tamamlanmıştır.

Continent Hotel Kahramanmaraş; Nisan ayında hizmete açıldı

Continent Wordwide Hotels’in açılış hazırlıklarını sürdürdüğü ‘Continent Hotel Kahramanmaraş’, Nisan ayında misafirlerini ağırlamaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, iç dekorasyonda son aşamasına tamamlandı ve personel alım görüşmelerine başlandı. Bölgenin sevilen ve en saygın iş adamlarından olan Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AKKOYUN’un yatırımcısı olduğu Continent Hotel Kahramanmaraş; şehrin en stratejik noktalarından olan Batı Çevre Yolu Bulvarı üzerinde bulunmakta ve şimdiden yoğun talep görmekte. İş dünyasının beklentilerinin yanı sıra, bölgenin düğün ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak olan otelde, toplam 80 oda, 300 kişilik toplantı odaları, 600 kişilik düğün salonu ve etkinlik alanı, en üst katında şehrin tüm manzarasına hâkim bir restoran ve de coffee shop alanı bulunmaktadır. Hava alanından ve Otobüs terminalinden ‘ücretsiz transfer’ servisi de olan otel, şehirde bu servisi misafirlerine ücretsiz veren az sayıda otellerden biri. Aynı zamanda otel konum olarak, Piazza alış veriş merkezine 1.5 kilometre, Tarihi Kapalı Çarşı’ya 1.5 kilometre, Maraş Müzesine 1 kilometre, Kahramanmaraş kalesine 3 kilometre, Yedi Kuyular Kayak Merkezine ise 15 kilometre mesafededir.

Ali BAYSAL: “Otelimiz şimdiden yoğun ilgi görmektedir”

Continent Wordwide Hotels Genel Müdürlüğü’nü üstlenen deneyimli otelci Ali BAYSAL; “Otelimiz çok stratejik bir noktada bulunmakta. Hava alanına 7 kilometre mesafedeyiz ve tesis, misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Şimdiden yoğun ilgi gören otelimize erken rezervasyon almaya başladık. Aynı zamanda, otelimize personel alımı sürecini de başlattık. Kısa sürede otelimizin şehirdeki en çok talep gören otellerin içinde yerini alacağına inancımız tam” dedi.

Orhan AKKOYUN: “otelimizde farklı hizmetler olacak”

Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AKKOYUN ise; “Tesisimizin şehre yeni bir değer katacağını şimdiden bilmenin gururunu yaşıyoruz. Continent Hotel Kahramanmaraş bölgede Continent markasının ilk tesisi ve devamının da bizden sonra kısa sürede geleceğine inancımız tam” dedi ve ekledi: “Bölgemiz aktiviteleri ve yiyecek kültürü olarak zengin bir bölge. Biz bu aktivitelerin de tanınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her sene Uludaz Uğur Böceği festivalimiz var. Tekir’de yeşil alan ve doğa yürüyüşleri yapılır, yayla turizmimiz var. Afşin ilçemizde Yedi Uyurlar mağarası olarak da bilinen Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin de görülmeye değer yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Acı biberimiz ve Dondurmamızı ise biliyorsunuz. Bu değerlerin de daha iyi tanıtılması için otelimizde farklı hizmetler, gezilere yardımımız da olacak” şeklinde konuştu.