CTE bünyesinde 150 idare memuru alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 150 kadroya idare memuru alımı yapılacak.

CTE idare memuru alımı başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak,

TCK cezai hükümler,

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını bitirmemiş olmak (6 Eylül 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını belgelemek,

2020 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak gerekiyor.

İdare memurunun görevleri nelerdir?

İdare memuru, ceza infaz kurumlarında cezaevi müdürü ve cezaevi ikinci müdüründen sonra gelen yönetici personeldir. İdare memuru, amirlerinin gözetimi ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla kurum yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmaktadır.

İdare memuru eğitimleri

Sözlü sınav ve mülakatta asil olarak başarılı olan adaylar;

Ankara, İstanbul, Denizli, Kahramanmaraş ve Erzurum personel eğitim merkezilerinden birinde veya bir kaçında 3 aylık teorik ve ikamet ettikleri yere yakın ceza infaz kurumlarında 2 aylık uygulamalı eğitim olmak üzere en az 5 aylık bir eğitime tabi tutulur.

İdare memuru öğrencileri 5 aylık eğitim sürecinde aylık olarak yaklaşık 600 TL öğrenci harçlığı almaktadırlar. Eğitim süresi içinde yemek ve barınma ihtiyaçları eğitim merkezleri tarafından karşılanmaktadır.

CTE idare memurluğu özlük hakları - maaş bilgileri

7. derece kadrolu idare memuru 6 bin 959 TL NET maaş, 9. Derece idare memuru ise 6 bin 831 TL NET maaş almaktadır. Eşi çalışmayan idare memuru için aile yardımı (eş) ödeneği 535.16 TL, 72 aydan küçük çocuk için 117.72 TL, 72 aydan büyük çocuk için 58.86 TL maaşa ücret eklenmektedir.

Ceza infaz kurumunda görev yapan personel fiili hizmet zammından yararlandığı için 2,5 yıl erken emekli olmakta ve 2,5 yılda fazla çalışmış gibi emeklilik tazminatından yararlanmaktadır.

İdare memurlarının görevleri süresince ve emeklilikte silah taşıma hakkı da bulunmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında yönetici personel olarak görev yapacak idare memurları ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde bulunan kurum lojmanlarından boş lojman olması halinde yararlanabilmektedir.

Yine ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde yer alan sosyal tesislerden ve satış mağazalarından yararlanabildiği gibi yerleşke içinde kreş olması durumunda çocukları da kreşten yararlanabilmektedir.

Bazı ceza infaz kurumu yerleşkeleri içinde ilköğretim ve lise düzeyende okullarda bulunmaktadır.

Ceza infaz kurumları iş yurdu yönetiminde de görevde alabilen idare memurları iş yurdu faaliyetlerinden elde edilen gelirler doğrultusunda yıllık olarak 2000 – 6000 TL arasında kar payı alabilmektedir.

Hizmet öncesi eğitime tabi tutulan idare memurları iki yıl zorunlu görev süresine tabidir.

İdare memurları aday memur olarak göreve başladıklarından adaylık süresince (en az bir yıl) kurum içi naklen tayin talebinde bulunamazlar.

Eş, sağlık ve can güvenliği gibi mazerete dayalı tayin taleplerini göreve başladıktan bir yıl sonra NAS üzerinden iletebilirler.

İsteğe bağlı tayin talepleri de görev yaptıkları bölge ve ceza infaz kurumu türüne göre kazandıkları puanlar esas alınarak yine NAS üzerinden alınmaktadır.

Tayin taleplerinin değerlendirilmesinde; puan üstünlüğü, hizmetin gerekleri ve personel ihtiyacı dikkate alınmaktadır.

Personel alımı başvuru tarihleri

CTE 150 idare memuru alımı için başvurular haftaya başlıyor. Adaylar başvurularını 17 Ocak ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak yapabileceklerdir.