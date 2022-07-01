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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı!

Milyonların merakla müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı!

Milyonların merakla müjdeyi vermek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2022 Cuma 17:39
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Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret zammı hayat pahalılığı sebebiyle eriyip gitti. Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan nihai kararın çıkmasının ardından milyonların beklediği kararı açıklamak için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

“Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır. Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir.

Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.

Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı zorluğu asla görmezden gelmedik. Tedbirleri devreye aldık, almaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımızı sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp alım gücünü daha da destekleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması ile tarihi bir artış olan yüzde 50,3'ü gerçekleştirmiştik. Bütün yükü işverenin üzerine yıkmadık. Asgari ücret kadar olan maaş kısımlarındaki vergileri almadık. Enflasyonun yol açtığı kamburun maaşların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Gereken hazırlıkların yapılmasını istedik.

Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak. Bakanlığımızın tüm taraflarlaa yaptığı çalışma sonrası yeni bir asgari ücret zammı belirledik.

Asgari ücreti açıklıyorum. Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış yaptık. Asgari ücret net 5 bin 500 lira.”

Son Güncelleme: 01.07.2022 18:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Asgari ücreti Açıkladı!
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