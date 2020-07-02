Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...
Yeni normal hayat
Yeni normal hayat

Destek Ödemeleri 8 Temmuz'da Başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Destek Ödemeleri 8 Temmuz'da Başlayacak

Destek Ödemeleri 8 Temmuz'da Başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Destek ödemeleriAile Ve çalışma BakanlığıZehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya'da güneş santrali inşa edecek
Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya'da güneş santrali inşa edecek
Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!
Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!
Bakan Karaismailoğlu milli elektrikli tren için tarih verdi
Bakan Karaismailoğlu milli elektrikli tren için tarih verdi
Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber