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Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten!

Elektrik ve doğal gaza art arda gelen zam haberleri vatandaşın keyfini kaçırırken, geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75'i, elektrik faturalarının yarısı şeklinde devlet tarafından karşılanan desteklerin bu yıl da devam edeceği kaydedildi. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkının bu yıl da yüzde 50-25 olarak devam etmesi ve 100 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten!

Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten!

Elektrik ve doğal gaza art arda gelen zam haberleri vatandaşın keyfini kaçırırken, geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75'i, elektrik faturalarının yarısı şeklinde devlet tarafından karşılanan desteklerin bu yıl da devam edeceği kaydedildi. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkının bu yıl da yüzde 50-25 olarak devam etmesi ve 100 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

02 Ocak 2022 Pazar 10:47
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Pandemi, yükselen küresel talep ve artan dünya ürün fiyatları sebebiyle, elektrik ve doğal gaza içeride de zam yapıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre konut için doğal gaz fiyatı, yüzde 25 artışla 1.000 metreküp için 1.860 lira oldu. EPDK da elektrik tarifelerinde yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını duyurdu. Meskenlerde aylık 150 kWh'ye kadar olan tüketim için fiyat 1,37 TL/kWh, 150 kWh'nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL olarak uygulanacak. Böylece elektrikte kademeli tarife dönemi de başlamış oldu.

PİYASADAKİ OLAĞANÜSTÜ MALİYET ARTIŞLARI TÜKETİCİYE ASGARİ DÜZEYDE YANSITILDI

Geçtiğimiz bir yıl boyunca pandemi şartları sebebi ile enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana geldi. Dünya piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar yaşandı. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilendi. Ancak devlet kurumları arasındaki iş birliği ile bu artışlar, tüketicilere asgari düzeyde yansıtıldı.

YAKLAŞIK 100 MİLYAR TL'LİK KATKI DAHA SAĞLANACAK

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; enerjide yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa tam olarak yansıtılmadığını, büyük kısmının devlet tarafından karşılandığını belirterek "Devlet 160 milyar TL'lik fedakârlık yaptı" dedi. Bakan Dönmez'in açıklamalarına göre devlet, geçen yıl doğal gaz faturalarının 4'te 3'ünü, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini karşıladı. 2022 zamlarıyla birlikte bu destekler doğal gazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 olarak devam edecek. Böylece yıl boyunca sadece bu iki fatura kaleminden hanelere, yaklaşık 100 milyar TL'lik katkı daha sağlanacak.

KARADENİZ GAZI VE AKKUYU NGS İMDADA YETİŞECEK

Türkiye, kendi enerjisini üretmek için üç koldan ciddi anlamda çalışmasını sürdürüyor. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz, 2023 yılından itibaren konutlara aktarılmaya başlanacak. 2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaşılacak. Ülkenin toplam ihtiyacının yaklaşık üçte birlik kısmı, Karadeniz sahasından sağlanacak. Bu potansiyel, sadece konutların ihtiyacını en az 6 yıl karşılamaya yetecek.

Yenilenebilir enerji yatırımları da bütün hızıyla sürüyor. Toplam kurulu güç içerisindeki payı, yüzde 53'e ulaştı. Türkiye rüzgârda 10 bin 167 MW ile Avrupa'da yedinci, güneşte 7534 MW ile sekizinci, jeotermalde de 1650 MW kurulu güç ilk sırada bulunuyor. Öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali'nde de çalışmalar devam ediyor. Türkiye gazetesinin haberine göre 2023 yılında ilk reaktörün devreye gireceği santral ile, ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 15'i karşılanacak. Bu yerli kaynaklar devreye girdiğinde enerjide arz artacak, fiyat düşecek, ithalat kaynaklı maliyet artışları da en düşük seviyelere çekilecek.

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Doğal Gaz Faturalarının Yüzde 50siElektriğin Ise Yüzde 25i Devletten!
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