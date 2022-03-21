Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı
Başkan Okay’ın 18 mart mesajı

Doğalgaza dev zam hazırlığı!

Ukrayna - Rusya savaşının da patlamasıyla küresel piyasalardaki fiyatlarda görülen dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak sanayide kullanılan doğalgaza nisan ayında zam beklendiği iddia edildi.

Doğalgaza dev zam hazırlığı!

Doğalgaza dev zam hazırlığı!

Ukrayna - Rusya savaşının da patlamasıyla küresel piyasalardaki fiyatlarda görülen dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak sanayide kullanılan doğalgaza nisan ayında zam beklendiği iddia edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:59
banner459

Covid-19 pandemisi ve ardından Ukrayna - Rusya savaşının patlamasıyla uluslararası piyasalarda belirsizlik sürüyor. Son olarak fabrikalarda kullanılan doğalgaza yüklü miktarda zam geleceği iddia edildi.

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde her ay doğalgaz satış fiyatlarında artışlar yapılıyor. Ancak, BOTAŞ'ın çıkış fiyatlarına zam için genellikle ay başlarında açıkladığı tarifeleri kullanıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibarıyla küresel olarak doğalgaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu. BOTAŞ, 2021 sonbaharına kadar görev zararı yazmazken, 2021 sonundan itibaren 50 milyar TL görev zararıyla yılı kapatmıştı.

SANAYİYE YANSIYACAK

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre ise; yaşanan fiyat artışlarının kalıcı olması nedeniyle artışın bir kısmının yansıtılacağı kaydediliyor. Habere göre artış, sanayinin kullandığı doğalgaza yansıcak ve fiyat artışı yüzde 30'u bulabilecek.

FİYATLARA YANSICAK MI?

Doğalgaza hanelerde şimdilik zam yapılmamış olsa da sanayiye yapılan zammın ileriki dönemlerde ürünlere yansımayası oldukça olası.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaza Dev Zam Hazırlığı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Un ve yağdan sonra şeker krizi
Un ve yağdan sonra şeker krizi
Ev fiyatlarına düzenleme! İndimler 100 bin lirayı bulacak
Ev fiyatlarına düzenleme! İndimler 100 bin lirayı bulacak
Kahramanmaraş Genç MÜSİAD’ta bayrak değişimi!
Kahramanmaraş Genç MÜSİAD’ta bayrak değişimi!
Motorine zam!
Motorine zam!
Kahramanmaraş kira artışında geriledi!
Kahramanmaraş kira artışında geriledi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber