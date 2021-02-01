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Doğalgaza zam!

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 428 lira olarak belirlendi.

Doğalgaza zam!

Doğalgaza zam!

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 428 lira olarak belirlendi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:24
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Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğal gaz için bin 276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 428 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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