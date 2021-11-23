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Dolar, altın ve eurodan yeni rekor! Kur 12 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 12.00'la, euro 13.51'le, gram altın ise 697 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, altın ve eurodan yeni rekor! Kur 12 lirayı gördü

Dolar, altın ve eurodan yeni rekor! Kur 12 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Dolar 12.00'la, euro 13.51'le, gram altın ise 697 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

23 Kasım 2021 Salı 11:55
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Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

EURO VE ALTINDA YENİ REKOR

Dün günü 657 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise dolardaki yükselişe paralel hareket ediyor. Gram altın 697 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünü 12.65'ten tamamlayan euro ise 13.51 ile rekor kırdı.

PİYASADA SON DURUM

Saat 10.35 itibarıyla dolar 11.90'dan, gram altın 691 liradan, euro ise 13.40'tan işlem görüyor.

FAİZ DÜŞTÜKÇE TL DEĞER KAYBEDİYOR

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

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