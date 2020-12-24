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Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası kritik seviyenin altına sarktı

Küresel piyasalar koronavirüs vaka artışı ve mutasyon haberleri ile yön ararken, dolar/TL Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanacağı yeni haftada 7.63-7.73 arasında dalgandı. Dolar/TL faiz kararı öncesi güne 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izledi. Dolar kuru Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında 7.60 lira kritik seviyesinin altına sarkarak 7.55 seviyesine kadar çekildi.

Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası kritik seviyenin altına sarktı

Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası kritik seviyenin altına sarktı

Küresel piyasalar koronavirüs vaka artışı ve mutasyon haberleri ile yön ararken, dolar/TL Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanacağı yeni haftada 7.63-7.73 arasında dalgandı. Dolar/TL faiz kararı öncesi güne 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izledi. Dolar kuru Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında 7.60 lira kritik seviyesinin altına sarkarak 7.55 seviyesine kadar çekildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 15:27
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Dolar/TL hafta başında koronavirüste küresel yeni yayılım endişeleriyle riskten kaçışa bağlı sert dalgalanma yaşamasının ardından sınırlı bir aşağı yön izliyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyordu. Geçen ay gerçekleşen toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz artırdığını duyurdu.

TL BENZER PARA BİRİMLERİNE GÖRE POZİTİF AYRIŞTI

Dolar/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.73 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB'den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Dolar/TL bu sabah 08:45'te 7.64 lira, euro/TL 9.32 ve sepet bazında TL 8.48 seviyesindeydi.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın piyasa beklentisine paralel aldığı faiz kararı sonrası 7.55 seviyesini gördü.

BORSA İSTANBUL FAİZ KARARI ÖNCESİ GÜNE REKORLA BAŞLADI

Merkez Bankası faiz kararı öncesi, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

DÖVİZ VE ALTINA YÖNELİM AZALDI

Son haftalarda mevduat faizlerindeki %16'nın üzerine doğru yaşanan artışa paralel olarak yerlilerin döviz ve altın mevduatlarını artırma hızları azaldı.

TCMB verilerine göre 11 Aralık'ta sona eren haftada yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 231.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ YÖNELİMİ ZAYIFLIYOR

Analistler bugün açıklanacak güncel verilerde 2 milyar dolar civarında artış beklerken, parite etkisinden arındırıldığında döviz yöneliminin zayıfladığının görülmesi bekleniyor.

AĞBAL: GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi.

2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"TL VARLIKLARA OLAN İLGİ ARTABİLİR"

Uzmanlar, TL faizlerin artması, yerel para biriminin çekiciliğini artırarak yerli yatırımcıların birikimlerini bundan sonra TL'de tutmalarına yardımcı olabileceği ve dolarizasyonun terse dönmesiyle beraber benzerlerine göre iskontolu olan TL varlıklara olan ilginin giderek artabileceği açıklamasında bulundu.

Küresel piyasalarda ise Asya borsaları ve sterlin İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret anlaşmasında mesafe kaydetmesi ve yatırımcıların küresel ekonominin toparlanacağına yönelik beklentileriyle noel tatili öncesinde yükseldi.

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