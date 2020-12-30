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Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yönelmesiyle birlikte dolar/TL şu sıralarda son dört ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yönelmesiyle birlikte dolar/TL şu sıralarda son dört ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:42
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Dolar şu sıralarda 7,33 liradan işlem görürken, aynı saatlerde euro 9 liradan, sterlin ise 9,96 liradan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasından sonra yerine getirilen Naci Ağbal'ın nasıl bir politika izleyeceği merak konusu olurken, aynı dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın beklenmedik istifası ekonomide değişimin sinyalini vermişti.

DEĞİŞİMDEN SONRA TL YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Albayrak'ın istifasından sonra göreve Lütfi Elvan getirilirken, bu süreçten sonra TL dolar karşısında yüzde 15 değer kazandı.

DOLAR 7,33 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Elvan ve Ağbal'ın göreve gelmesinden sonra kademeli olarak düşüşe geçen dolar dün 7,34 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,39'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından an itibariyle 7,33 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda 9 liradan satılıyor. Sterlin/TL de 9,96'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

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