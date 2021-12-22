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Düşüş sürüyor!

Altı fiyatlarında düşüş nedeniyle satışlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı. Altın fiyatları ve döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar, euro ve altında düşüş bugün de oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekilmişti. Gram altın bugün ne kadar?

Düşüş sürüyor!

Düşüş sürüyor!

Altı fiyatlarında düşüş nedeniyle satışlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı. Altın fiyatları ve döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar, euro ve altında düşüş bugün de oldu. Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekilmişti. Gram altın bugün ne kadar?

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:39
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Dövize olan talebi azaltmak ve Türk lirasına ilgiyi artırmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi paketinin ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Pazartesi günü 1060 lira ile tarihi zirvesine çıkan gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde de satışlar sürüyor. İşte detaylar…

DÖVİZ KURUNA TALEBİ AZALTACAK

Yurt içi piyasalarda atılan yeni ekonomi politikalarının etkisi görülmeye devam ediyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının kıymetini korumak ve vatandaşların dövize olan talebini azaltacak çok önemli bir modeli duyurmuştu. Yeni araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak.

Buna göre, vatandaşların bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu kazancı elde edecek. Ancak kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşlara ödenecek.

GRAM ALTIN BİR GÜNDE YÜZDE 30’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni modeli duyurmasının ardından pazartesi günü döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. 1060 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekilmişti.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR! 22 ARALIK ÇARŞAM GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın 22 Aralık Çarşamba günü 9.46 itibarıyla alış 715,35 satış 715,51 TL'den işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 695 lira, en yüksek ise 728 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Ons Altın 9.49 saatiyle alış 1.788 dolar satış 1.788 dolar olarak işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününe 1800 doların üzerinde başlayan ons altında genel olarak satıcılı seyir görüldü.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1791 dolar seviyeleri görüldü.

DOLAR NE KADAR? 22 ARALIK ÇARŞAMBA DOLARDA SON DURUM

ABD Doları saat 10:06 itibarıyla alış 12,5273 satış 12,5629 olarak işlem görüyor.

EURO NE KADAR? EURO FİYATI 22 ARALIK ÇARŞAMBA

Euro saat 10:03 itibarıyla alış 14,0867 satış 14,1711 olarak işlem görüyor.

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Düşüş Sürüyor!
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