E-Ticaretin Nabzı Kahramanmaraş’ta Attı

Depremin yaralarını sarmak, normal yaşama geçiş, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerin yeniden düzene girmesi için tüm özveriyle çalışmalarını sürdüren KMTSO Yönetimi, yine önemli bir programa ev sahipliği yaparak, e-ticaretin lokomotif firmalarını Kahramanmaraşlı girişimcilerle buluşturdu. ETİD ile işbirliği yapan KMTSO, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının da katkılarıyla kentte ‘Deprem Bölgesi E-Ticaret Kalkınma Konferansı’ düzenledi.

Hepsiburada, Trendyol, Sahibinden.com, İdeasoft, T-Soft, Akib, Exporgin, Horoz Lojistik, PTT Avm, Cimri ve Turkishouq gibiönemli şirketlerin temsilcileriyle Kahramanmaraş’ın girişimcilerini bir araya getiren konferansta, deprem bölgesindeki iş dünyasının dijital dönüşüm sürecine ışık tutuldu.E-ticaret platformlarının yetkilileri, girişimcilere e-ticaretin gücünü ve potansiyelini keşfetme fırsatı sunarken, deprem bölgelerine özel destek programlarını aktardı.

EXPO Kelebek Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Çiçekçi, Barbaros Sezal, Mehmet Fatih Dertli, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kengerile çok sayıda girişimci katıldı.

GÜMÜŞER: TÜRKİYE DİJİTAL TİCARET VE İHRACATTA GELİŞİME AÇIK BİR SEVİYEDE

Konferansta konuşan KMTSO Başkan Vekili HikmetGümüşer, Türkiye’nin dijital ticaret ve ihracatta gelişime açık olduğunu ifade ederek, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ticaret ve ihracatta ticarileşme toplumların ekonomik gelişimini desteklemektedir. Toplam ticaret hacmi içerisinde e-ticarete dönüşüm oranını arttıran ülkeler gelişmişlik noktasında birçok ülkeye fark atmaktadır. Türkiye dijital ticaret ve ihracatta gelişime açık bir seviyededir. E-ticaretin tercih sebeplerine baktığımızda ise; ücretsiz teslimat, indirimler, yorumlara bakarak alım yapma, kolay iade yapma ve hızlı ve kolay ödeme sistemleri yer almaktadır. E-ticaret özellikle liderleri olan genç ve kadın girişimcilerin ticaretini yaptıkları ürünleri kolaylıkla tanıtarak ve pazarlayarak para kazanmalarını sağlar. Bu faydaları sayesinde ülkemizde ve şehrimizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına e-ticaret ve e-ihracat üzerine kafa yorulması gereken çok kritik bir alandır.

“KMTSO OLARAK TÜM TİCARİ KESİMLERİN TOPARLANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Deprem sonrası işleri bozulan tüm ticari kesimlerin toparlanması adına KMTSO olarak elimizden gelen gayreti göstermeye azimliyiz. Ürünleri yağmalanan, iş yeri yıkılan, umutları sönen genç ve kadın girişimcilerimizi uluslararası fonlardan tedarik ettiğimiz hibe programları sayesinde destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bu salonda e-ticaret ve e-ihracatınpüf noktalarını uzmanlardan dinleyeceğiz. Potansiyel ticaret hacmini faaliyete geçireceğiz. KMTSO, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarımızla birliktebu tarz etkinliklerle depremin etkilerini yok etmek gayretinde olacağız.”

EKMEKÇİ: TÜRKİYE’DE E-TİCARETİN TOPLAM PAYI YÜZDE 20

ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız Türkiye’deki e-ticareti sağlıklı bir şekilde ekonominin itici bir gücü olacak şekilde sağlamak. Bugün burada olmamızın sebebi de bu. Biliyoruz ki dijitalleşme ve e-ticaret ekonominin büyümesinde ki en büyük etkenlerden bir tanesi. Bugün Türkiye’deki toplam e-ticaretin payı yüzde 20 seviyelerin de, e-ihracatın payı ise yüzde 1 seviyelerin de. Gidebilecek çok yolumuz var ve bu yol aslında yol haritası belirli olan bir yol bizim yapmamız gereken doğru bir şekilde yürümemiz.

“DEPREM BÖLGESİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hâlihazırda üye firmalarımızın çok kapsamlı destek programları mevcut. Bizler de dernek olarak hem bu programları tek bir çatı altında toplamak hem de yeni programlar için istişarelerde bulunmak için üç farklı şehirde ‘Deprem Bölgesi E-Ticaret Konferansları’ serisi düzenliyoruz. Dernek olarak özel destek paketlerimizle deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞANYILMAZ: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA E-TİCARET ÇOK BÜYÜK BİR ALGI VE OPERASYON

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı SerhanErdoğanyılmaz, şunları kaydetti: “Salona baktığımda Kahramanmaraş’ta maalesef yüzyılın felaketini geçirdikten sonra kahraman insanlar görüyorum bu konuda hem çok mutluyum hem de çok duyguluyum.100 yıl önce kurtuluş mücadelesinin ateşini yakan bu şehir 100 yıl sonra bu ateşi artık ekonomiyle yakmaya çalışıyor.Yara aldık ama çok şükür yıkılmadık, ama bu yaralarla ayağa kalmak için mücadele gösteriyoruz.Dijitalleşen dünyada e-ticaret çok büyük bir algı ve operasyon. Bizim kuşağımız genç girişimciler kurulu ve kadın girişimciler kurulu olarak dünyanın trendlerini yakalamak isteyen bir kuşak, mücadele edip kendini geliştiren bir kuşak. Kahramanmaraş’ta yeniden ayağa kalkarken çağın yeni trendlerini ve dijitalleşmeyi kesinlikle yakalamamız gerekiyor.”

KENGER: ONLİNE PLATFORMLAR VE E-TİCARET BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise, “Deprem sonrası yaşadığımız en büyük problem üretimin durmasından kaynaklı yaşadığımız müşteri kaybı. Fiziki müşterileri tamamen 3 aylık bir süreyle kaybettik ve sonrasında dâhili olarak geri dönüşler başladı ama bunun ne kadarı kalıcı ne kadarı geçici bilmiyoruz çünkü yardım için de dönemsel olarak gelenler ver ayrıca kendi halkımızdan gelenler vardı. Dolayısıyla online platformlar ve e-ihracat firmaları bizim için çok yeni firmalar, bu salonda e-ihracatı dinleyen çoğu kişi bilmiyordu belki de bu sebeple burada tanışıyor ve bunları büyütüyor olmak bizim için çok kıymetli özellikle kadınlarımızın açısından” şeklinde konuştu.