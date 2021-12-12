Ekonomist Anadolu 500 araştırmasında SANKO yine en çok şirketi bulunan grup oldu

Üretimden net satışlar üzerinde yapılan değerlendirmeye göre, birinci sıradaki firma 11 milyar 961 milyon 628 bin 999 TL, son sırada yer alan firma ise 254 milyon 767 bin 428 TL ciro gerçekleştirdi.

Yatırımlarını, "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep” anlayışı ile gerçekleştiren SANKO Holding, Ekonomist Anadolu 500 Araştırmasında altı yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak zirvedeki yerini korudu.

Şirketlerin 2020 yılı üretimden net satışları baz alınarak yapılan çalışmaya göre, listede SANKO Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Enerji, Süper Film Ambalaj, TechData Bilgisayar Sistemleri, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Enko Enerji ve Bartın Çimento bulunuyor.

Araştırmada, "Gaziantep’ten dünyaya açılan ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan SANKO Holding, bu yıl da listemizin ilk sırasında yer aldı” denildi.

SEKTÖRLERE GÖRE DURUM

Sektörel değerlendirmeye göre, Süper Film Ambalaj, ambalaj sektöründe ikinci, TechData Bilgisayar Sistemleri, bilişim sektöründe birinci, çimento sektöründe Çimko Çimento ve Beton üçüncü, Bartın Çimento dokuzuncu, enerji sektöründe Sanko Enerji üçüncü, Enko Enerji dokuzuncu, tekstil sektöründe Sanko Tekstil ikinci, Sanko Pazarlama 19’uncu, ticaret-hizmet sektöründe Sanko Dış Ticaret ikinci sırayı aldı.

Ekonomist Anadolu’nun 500 Büyük Şirketi Araştırmasında, Gaziantep'ten 72 şirket listede yer alıyor.