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Elbistan’da ekmeğe zam!

Elbistan’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldı. 200 gramlık somun ve pidenin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya yükseldi.

Elbistan’da ekmeğe zam!

Elbistan’da ekmeğe zam!

Elbistan’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldı. 200 gramlık somun ve pidenin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya yükseldi.

23 Kasım 2021 Salı 12:42
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Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve girdilerdeki artış ekmeğe 50 gün sonra ikinci zam olarak yansıdı. Ekim ayı başında gelen artışla 2 liraya çıkan ekmeğe un fiyatlarına bağlı olarak yüzde 25 zam yapıldı.

Yaklaşık 2 ay önceki 180 lira civarında olan 50 kilogramlık unun torbasının 310 liraya çıkması karşısında zor durumda kaldıklarını belirten fırıncıların talebi sonucu alınan karar doğrultusunda ilçede yeni fiyattan pide ve yufka ekmek satışına başlandı. Yeni zamla birlikte Elbistan’da 2 liradan satılan 200 gramlık somun, pide ile yufka ekmeğin fiyatı 2,5 liraya yükselmiş oldu.

 

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Elbistan’da Ekmeğe Zam!
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