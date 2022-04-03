Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

Elektriğe örtülü zam!

Elektrik faturalarında ay başında yapılan düzenlemeyle birlikte şirketlerin dağıtım bedeli artırıldı. Yapılan değişiklikle birlikte dağıtım bedeli faturalara yansıyacak.

Elektriğe örtülü zam!

Elektriğe örtülü zam!

Elektrik faturalarında ay başında yapılan düzenlemeyle birlikte şirketlerin dağıtım bedeli artırıldı. Yapılan değişiklikle birlikte dağıtım bedeli faturalara yansıyacak.

03 Nisan 2022 Pazar 13:52
banner459

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıkladığı yeni tarifeyle mesken ve ticarethanelere elektrik birim fiyatında gerçekleştirilen indirim tutarından daha fazlası dağıtım bedeline zam olarak yansıtıldı.

ÖRTÜLÜ ZAM FATURALARA YANSIYACAK

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre dağıtım oranlarına yapılan zam vatandaşın faturasına yansıyacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Meskende kilovatsaat başına yaklaşık 0,0272 kuruş, ticarethanede ise kilovatsaat başına yaklaşık 0,0278 kuruş tutarında örtülü bir artış yapıldı.

Düşük kademe tüketimleri dikkate alındığında bile meskende (aylık 240 kWh) fatura 6 lira, ticarethane faturası (aylık 900 kWh) ise 25 lira artacak” dedi.

Akın, EPDK'nin 1 Nisan itibariyle yürürlüğe koyduğu 2022 yılının ikinci çeyrek dönemini kapsayan tarifede mesken ve ticarethanede abonelerinde birim fiyatta indirim yapılırken, bu indirim tutarıyla özel dağıtım şirketlerinin kasasına giden dağıtım bedelinin artırıldığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Elektriğe örtülü Zam!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta altın tozlarının kanalizasyona akması engellenecek
Kahramanmaraş'ta altın tozlarının kanalizasyona akması engellenecek
Benzine indirim geliyor!
Benzine indirim geliyor!
Doğalgaza zam!
Doğalgaza zam!
Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!
Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!
TMO buğdaya yüzde 22 zam yaptı!
TMO buğdaya yüzde 22 zam yaptı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber