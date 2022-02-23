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Elektrikte indirimli tarife 1 Mart’ta yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi.

Elektrikte indirimli tarife 1 Mart’ta yürürlüğe girecek

Elektrikte indirimli tarife 1 Mart’ta yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 11:27
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EPDK yetkililerinin de katıldığı toplantıda alternatif çalışmalar masaya yatırıldı. Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor. Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. Esnafın elektrik maliyetini düşürmek için kademeli tarife uygulamasına geçilmesi planlanıyor. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalıştı.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Sabah'ın haberine göre, esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede elektrik birim maliyeti 2.06 TL'ye düşecek. Böylece esnafın elektrik birim maliyeti konutların ikinci kademesine çekilecek.

AYLIK TÜKETİM MİKTARI BELİRLENECEK

Farklı esnaf gruplarının aylık ortalama tüketim rakamları birbirinden farklı. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinden kırılımları istedi. Aylık 100 kilovatsaat ila 3 bin ve üstü kilovatsaatlik elektrik tüketen esnaf grupları çıkarılıyor. Buna göre, kademeli tarifede günlük tüketim miktarına karar verilecek.

KABİNE SONRASI AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor. Elektrikte faturalara yansıyacak ve vatandaşları pandemi koşullarının getirdiği enerji piyasası artışlarından koruyacak yeni indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

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