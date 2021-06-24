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Emekliler düzenleme talep etti, Gerçekleşirse 2 aylık bağlanacak

Türkiye Emekliler Derneği Genel Sekreteri Gazi Aykırı, Bağ-Kur sigortasından hak sahiplerine ikinci ölüm aylığının bağlanmadığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali olarak gördüğü bu durumun yasal düzenlemeyle giderilmesini istedi.

Emekliler düzenleme talep etti, Gerçekleşirse 2 aylık bağlanacak

Emekliler düzenleme talep etti, Gerçekleşirse 2 aylık bağlanacak

Türkiye Emekliler Derneği Genel Sekreteri Gazi Aykırı, Bağ-Kur sigortasından hak sahiplerine ikinci ölüm aylığının bağlanmadığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali olarak gördüğü bu durumun yasal düzenlemeyle giderilmesini istedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 13:12
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Aykırı, Anayasa Mahkemesi'nin hem eşinden hem de babasından ölüm aylığı bağlanan kadının babasından kalan aylığın iptali ve iadesi yönündeki kararı hak ihlali saydığını anımsattı. Yüksek Mahkeme'nin bu kararında, Anayasa'nın 35. maddesi gereğince, babadan bağlanan ve sonra iptal edilen yetim aylığını mülkiyet hakkı kapmasında değerlendirdiğini vurgulayan Aykırı, çok sayıda vatandaşın benzer durumla karşılaştığına dikkati çekti.

"AYLIK BAĞLAMADA FARKLI UYGULAMALAR SÖZ KONUSU"

Aykırı, kanun, genelgeler ve yargı kararlarında aylıkların bağlanması ve bağlanmaması yönünde çok farklı uygulamaların söz konusu olduğunu belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklı olarak bağladığı aylıkları kesme ve faizi ile geri isteme yoluna gidebildiğini söyledi.

Bu konuda açılan davalarda da yerel mahkemeler ve Yargıtayın farklı karar verebildiğini vurgulayan Aykırı, "1479 sayılı Kanun'un 45. ve 46. maddeleri, Bağ-Kur kapsamındaki hak sahiplerine ikinci aylığın bağlanmasını engelliyor. Bağ-Kur mevzuatından aylık bağlanmasında gelir testi veya başka yerden aylık almama gibi engelleyici koşullar kaldırılmalı, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatı ile paralellik sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"SGK VE TBMM YASAL DÜZENLEMELERİ BİR AN EVVEL YAPMALI"

Aykırı, Anayasa Mahkemesinin, TÜED'in yıllardır Bağ-Kur'dan yetim aylığını engelleyen hükümlerin değiştirilmesi talebi doğrultusunda karar vermesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ölüm sigortasından hak sahiplerine bağlanan aylıkların ödenmesinde evli olmama, sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmama ve bu kapsamdaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama gibi şartlar dışında engelleyici hükümlerin kaldırılması gerektiğini belirten Aykırı, "SGK ve TBMM, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararını dikkate alarak hak ihlallerinin önüne geçecek yasal düzenlemeleri bir an evvel yapmalıdır." dedi.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:17
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Gerçekleşirse 2 Aylık BağlanacakEmekliler Düzenleme Talep Etti
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