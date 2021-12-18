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Emekliye zamda iki formül!

Asgari ücretin yüzde 50'nin üzerinde artmasıyla birlikte hem emekliler hem de memurlar yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Emeklilere yapılacak zamla ilgili hükümet iki formülün üzerinde duruyor.

Emekliye zamda iki formül!

Emekliye zamda iki formül!

Asgari ücretin yüzde 50'nin üzerinde artmasıyla birlikte hem emekliler hem de memurlar yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Emeklilere yapılacak zamla ilgili hükümet iki formülün üzerinde duruyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:19
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Asgari ücretin arttırılması çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gözler emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeye çevrildi.

ZAM KULİSİ

Bütçe görüşmeleri, emekli maaşının iyileştirilmesi kulisine dönüştü. İlgili bakanlar, milletvekillerinin ısrarlı soruları üzerin iki seçenekli çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirttiler.

GÖRÜŞLER AKTARILDI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi. Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.

Son Güncelleme: 18.12.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Emekliye Zamda Iki Formül!
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