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Eşi Vefat Eden Kadınlara Konut Desteği

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2023 konut temin edilecek.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Konut Desteği

Eşi Vefat Eden Kadınlara Konut Desteği

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2023 konut temin edilecek.

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:18

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım desteği başlıyor.

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.

YANIK: 4 İLDE PROTOKOL İMZALANDI

Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söyledi:

"Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.”

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak.

Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.

Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.

Destek programına sadece TC vatandaşları başvurabilecek.

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Eşi Vefat Eden Kadınlara Konut Desteği
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