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Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ticarethane grubunda yer alan esnaf için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başlandığını söyledi. Esnafa yüzde 25 gibi bir indirimin yapılacağını belirten Bakan Dönmez, "Amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek." dedi.

Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor

Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ticarethane grubunda yer alan esnaf için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başlandığını söyledi. Esnafa yüzde 25 gibi bir indirimin yapılacağını belirten Bakan Dönmez, "Amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek." dedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 14:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi.

Bakan Dönmez konu hakkında şunları söyledi:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

DERNEK VE VAKIFLAR

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

"SORUN TÜRKİYE KAYNAKLI DEĞİL"

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde."

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:41
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Esnafa Elektrikte Yüzde 25 Indirim Geliyor
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