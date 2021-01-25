Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 10°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’
‘Bahtiyar yokuşu turizmin gözdesi olacak’
Yitiksöz ve Evelahir’in ikinci Sayıları Çıktı
Yitiksöz ve Evelahir’in ikinci Sayıları...
Sokaktaki Canlar Unutulmadı
Sokaktaki Canlar Unutulmadı
Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları
Dulkadiroğlu’ndan hafta sonu temizlik çalışmaları
ATSO'dan "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyasına destek
ATSO'dan

Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi

Pandemi sebebiyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi

Esnafa mücbir sebep ilan edildi; vergiler ertelendi

Pandemi sebebiyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:37
banner459

Pandemi sebebiyle kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

SOSYAL DESTEĞE 116 MİLYARLIK BÜTÇE

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı. Ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'nin ilave istihdama vergi teşviki 1.5 milyar lirayı bulacak.

Edinilen diğer bir son dakika bilgisine göre Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Sosyal harcamalar için 81.2 milyar liranın üzerinde bütçe öngörülürken, istihdam için ayrılan kaynak da 35.4 milyar oldu. İstihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 liraya çıkarıldı. Enflasyondaki artış da dul ve yetimlerin maaşlarına doğrudan yansıdı. SSK, Bağ-Kur kapsamında bin 500 lira maaş alanlar 125 lira, 2 bin lira alanlar 167 lira zam aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekas Tekstil pandemi sonrasına hazırlanıyor
Tekas Tekstil pandemi sonrasına hazırlanıyor
Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber
Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber
Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!
Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!
Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu
Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu
Yaş Meyve Sebzede 2020'nin İhracat Şampiyonu Mersin Oldu
Yaş Meyve Sebzede 2020'nin İhracat Şampiyonu Mersin Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber