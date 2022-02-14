Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin lira, kadın istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı açıklanmıştı. 3 Ocak’ta başlayan istihdam programına işletmeler yoğun ilgi gösteriyor.

31 MART’A KADAR BAŞVURUN

Genç istihdamına katkı sunacak destek paketi uygulamasına şimdiye kadar 30 bin işletme başvurarak, yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Toplam 75 bin yeni istihdamın hedeflendiği destek paketine başvurular, e-Devlet üzerinden 31 Mart’a kadar devam edecek. Bir taraftan da başvuruları onaylanan işletmelere 100 bin liralık ödemeleri geçen hafta itibarıyla başlamıştı. Birçok firma ödemesini aldı.

İKİ FAZ TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nı kamuoyu ile paylaştı. İmalat sektöründeki işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs’ta ilk, 21 Haziran-3 Eylül arasında ikinci faz başvurular alındı.

İLAVE İSTİHDAM

Programın 3’üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi. Yeni etapta, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3’üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

DESTEK ÖDEME ŞARTI NEDİR?

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.