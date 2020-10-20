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Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar Gıda Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu

Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar Gıda Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

20 Ekim 2020 Salı 15:38
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Toplantıda, gıda ana sektörü altında süt ürünleri, yağ, çırçır, yem sanayi, toptan ve perakende gıda ticareti, tarımsal ürünler ticareti, hayvansal ürünler ticareti, yiyecek içecek hizmetleri alt sektörlerinin genel durumu, öncelikli sorunlar ve yeni döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdal ve çok sayıda sanayici, tüccar ve işadamı katıldı.

Toplantıda sektörün genel durumu, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam alanındaki gelişmeler ve öncelikli sorunlar, Covid-19 salgınının sektöre etkileri ile salgın sonrası yeni döneme ilişkin görüş ve önerilere yer verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Bir garip dönem yaşıyoruz. Anlayamadığımız, alışmaya çalıştığımız bir dönem. Bu toplantıyı sizlerden alacağımız piyasa bilgilerini hızlı bir şekilde Ankara’ya ulaştırmak için yaptık. Sürekli saha araştırması yapıyoruz. Bu araştırmalarda sizden gelen 113 tane sorun ve talebin 96’sını çok şükür sonuçlandırdık. Diğerleri reddedilmedi, onlar üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Küçük esnafımız, KOBİ’lerimiz krediye ulaşmakta zorluk çekiyor. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nefes Kredisi projesini hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneğinin bürokratik işlemlerinin ez ana indirgenmesinde taleplerimiz etkili oldu. İhracat eğitimleri yaptık. Irak pazarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Eximbank Şubemizi çok yakında açıyoruz. Odamız adına tescilli iki ürünümüz var. Birisi Maraş Dondurması. Dokuz firma ile marka kullanımı için sözleşme imzaladık. Maraş Biberi ile ilgili güncelleme yaptık. Dokuz firmamıza Maraş Biberi marka kullanım hakkı verdik. İslahiye biberine yönelik itirazımızı Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptık. Gıda sektörünü de yakında ilgilendiren turizm konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Maraş Cevizinin belgelenmesi ile ilgili kalkınma ajansı ile çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

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