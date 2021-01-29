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Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi Toplantısı sonrası açıklama yayınladı. Bakanlık, "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı" dedi. Bakanlık gıdadaki fahiş fiyat artışı için erken uyarı sistemi oluşturulacağını açıkladı.

Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem!

Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gıda Komitesi Toplantısı sonrası açıklama yayınladı. Bakanlık, "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı" dedi. Bakanlık gıdadaki fahiş fiyat artışı için erken uyarı sistemi oluşturulacağını açıkladı.

29 Ocak 2021 Cuma 13:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gıda Komitesi toplantısında Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin konular ve bu yılın beklentileri değerlendirildi.

Dün gece 23.30'da gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Toplantıda Uluslararası arz - talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir" denildi.

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:15
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