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Hartlap bıçağı kurban bayramı için üretiliyor

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret belgesine sahip Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Hartlap bıçağı kurban bayramı için üretiliyor

Hartlap bıçağı kurban bayramı için üretiliyor

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret belgesine sahip Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:47

Valilik ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Büyükşehir Belediyesince yapılan başvuru üzerine 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilen Hartlap bıçağı, keskinliği, sağlamlığı ve uzun ömrüyle biliniyor.

Kentte tarihi çok eskilere dayanan Hartlap bıçağı, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'nde üretiliyor. Babadan oğula aktarılarak usta çırak ilişkisi içinde ustaların kendilerine has teknikleriyle üretilen bıçaklar, Çelik ailesince 6 kuşaktır üretiliyor.

Bıçağın sap kısmında geleneksel olarak işlenen manda, koç ve keçi boynuzu ile şimşir ağacı, fiber veya plastik malzemeler kullanılıyor. Bıçaklar, kullanım alanlarına göre meyve, cep, kasap, döner ve mutfak bıçağı olarak üretiliyor.

Özellikle tescil belgesinin alınmasından sonra gelen taleplere yetişmekte güçlük çeken üreticiler, mahallede dünyanın en büyük bıçağını yaparak, Guinnes'e girmek için de çalışma yürütüyor.

Hartlap Mahallesi'nde 6 kuşaktır bıçakçılık yaptıklarını belirten Bahattin Çelik, AA muhabirine, yaklaşık 2 asır önce başlayan mesleği 3 kardeş olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Dövme çelikten yüzde 100 el yapımı, paslanmaz çelik olarak üretimlerin sürdürdüğünü anlatan Çelik, burada yapılan bıçakları kent merkezi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması nedeniyle talebin de arttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Son 3 aydır çok hızlı şekilde Kurban Bayramı hazırlıklarımız devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verdiğimiz üretimi şimdi daha hızlı şekilde çalışarak vatandaşlarımızın talep etmiş olduğu bıçakları üretmeye gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken en kaliteli bıçağı nasıl üretiriz onun uğraşını veriyoruz."

Ürettikleri bıçakları internetten de sattıklarını belirten Çelik, Hartlap bıçaklarının keskinliği ve sağlamlığıyla ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

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KahramanmaraşHartlapBıçak
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