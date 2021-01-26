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Hatay'da muz üretimi arttı

Antalya ve Mersin'in ardından muz üretimiyle adından söz ettiren Hatay'da çiftçiler, ekim alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza olan talebe yetişemiyor.

Hatay'da muz üretimi arttı

Hatay'da muz üretimi arttı

Antalya ve Mersin'in ardından muz üretimiyle adından söz ettiren Hatay'da çiftçiler, ekim alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza olan talebe yetişemiyor.

26 Ocak 2021 Salı 10:24
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İklim yapısıyla 2006 yılında 5 dekarda yetiştiriciliğine başlanan verilen teşviklerle yıllar içerisinde 1121 dekara kadar ulaşan muz, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Özellikle Arsuz ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen muz, 37 üreticinin 700 dekardaki üretimiyle ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Seralardan tarım işçilerince titizlikle toplanan muzlar, yıkama ve ayıklama işlemlerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz, Dörtyol, Reyhanlı, Kumlu ve Erzin ilçelerindeki üretiminin hızlı artışıyla muzun ürün deseni içindeki yerini aldığını söyledi.

Hatay'ın muz üretiminde Antalya ve Mersin'den sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Çolakoğlu, "Hatay'da dekar başına 150-180 arası muz fidanı dikimi yapılmaktadır. Kentte 5 dekarla başlanan muz üretim alanı 1121 dekara ulaştı, il ekonomisine katkısı 30 milyon 40 bin 400 lira." diye konuştu.

Çolakoğlu, muz üretiminin yaygınlaşmasıyla kentte Üçgüllük Mahallesi'nde sarartma ve paketleme tesisi kurulduğunu da belirtti.

- "İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor"

Muz üreticisi Serkan Satmaz, 2011'de tanıştığı ürünü 60 dekarda yetiştirdiğini söyledi. Yıllık 9 tona kadar ürün aldığını ifade eden Satmaz, "O kadar çok talep var ki Türkiye'nin üçte birini bile karşılayamıyoruz. Serayı kurduğumuzdan beri pazar sıkıntısı yaşamadık. İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor." diye konuştu.

Atıf Gülmez de çiftçilerin çoğunun pazar sorunu olmadığı için muz yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi. Yıllık elde edilen muzla illerden gelen talebe yetişemediklerini altını çizen Gülmez, bu durumun kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

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