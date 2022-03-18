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Hayırsever işadamlarından KİÜ’ye araç desteği

Kahramanmaraşlı Hayırsever İşadamları Ashabil Tanrıverdi, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve Mahmut Arıkan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne (KİÜ) 3 adet hizmet aracı hibe etti.

Hayırsever işadamlarından KİÜ’ye araç desteği

Hayırsever işadamlarından KİÜ’ye araç desteği

Kahramanmaraşlı Hayırsever İşadamları Ashabil Tanrıverdi, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve Mahmut Arıkan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne (KİÜ) 3 adet hizmet aracı hibe etti.

18 Mart 2022 Cuma 11:32
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KİÜ’nün ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen araçlar, bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Üniversite Senato Salonu’nda düzenlenen programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, hayırsever işadamları Ashabil Tanrıverdi, Ahmet Duran Balsuyu ve Mahmut Arıkan’a teşekkür etti.

Yapılan bağış dolayısıyla işadamlarına plaket takdim eden Rektör Özgül, üniversitenin önemli bir eksikliğinin giderilmiş olduğunu söyledi. KİÜ’nün Türkiye’nin en yeni üniversitelerinden biri olduğunu hatırlatan Rektör Özgül, şöyle konuştu:

“Bu nedenle bazı eksiklerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de taşıt ihtiyacıydı. Biz de bu talebimizi, dostumuz, arkadaşımız olan Kahramanmaraş’ın sevilen ve hayırsever işadamlarına ilettik. Sağ olsunlar talebimizi kabul ettiler. Üniversitemize 3 adet araç bağışında bulundular. Aslında kendileri buraya gelmek istemediler. Hayırlarının gizli kalmasını istediler, ama benim ısrarım dolayısıyla bugün buradalar. Kendilerine gerçekten minnet ve şükran duyuyoruz. İyi ki varlar.. Bir taraftan ülkemiz ve şehrimiz için üretirken, istihdam sağlarken, bir taraftan da bu tür yardımlarda bulunuyorlar. Bu nedenle kendilerine şükranlarımızın bir nişanesi olarak bu plaketleri Sayın Ashabil Tanrıverdi’ye, Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Ahmet Duran Balsuyu’na ve Sayın Mahmut Arıkan’a takdim ediyoruz. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Prof. Dr. Nuri Kahveci, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Türkmen ve KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay’ın da katıldığı programın ardından, hibe edilen araçların anahtarları işadamları Ashabil Tanrıverdi, Ahmet Duran Balsuyu ve Mahmut Arıkan tarafından üniversite personeline verildi.

Anahtar Kelimeler:
Hayırsever Işadamlarından KİÜ’ye Araç Desteği
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